30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
0-02'
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
0-01'
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
0-031'
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-271'
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
2-030'
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Sivasspor, 10 kişilik Boluspor'u tek golle devirdi!

Trendyol 1.Lig'in 15. hafta maçında Sivasspor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

30 Kasım 2025 15:34
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor, 10 kişilik Boluspor'u tek golle devirdi!
Trendyol 1.Lig'in 15. hafta maçında Sivasspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sivasspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada penaltıdan Yusuf Cihat Çelik kaydetti.

Mücadelenin 42. dakikasında Boluspor forması giyen Türker Dırdıroğu, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 20'ye yükseltti. Boluspor da 20 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Sivasspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Boluspor, Erzurumspor'u ağırlayacak.


Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Özkul, Ferhat Çalar

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Cihat Çelik (Dk. 58 Kamil Fidan), Charisis, Emirhan Başyiğit, Avramovski (Dk. 65 Aly Malle), Badji (Dk. 65 Bekir Turaç Böke)

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 59 İbrahim Rasheed), Lima (Dk. 72 Işık Kaan Arslan), Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu (Dk. 45 Bartu Kulbilge), Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 72 Rahman Buğra Çağıran), Kouagba, Onur Öztonga, Balburdia (Dk. 72 Boakye)

Gol: Dk. 45+2 Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor),

Kırmızı kart: Dk. 43 Türker Dırdıroğlu (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 87 Uğur Çiftçi, Dk. 89 Özkan Yiğiter (Özbelsan Sivasspor), Dk. 40 Lima, Dk. 44 Balburdia, Dk. 52 Ömürcan Artan, Dk. 54 Liço, Dk. 72 İbrahim Rasheed, Dk. 73 Barış Alıcı, Dk. 88 Onur Öztonga, 90+3 Işık Kaan Arslan (Boluspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
