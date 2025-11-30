Sivasspor, 10 kişilik Boluspor'u tek golle devirdi!

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sivasspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada penaltıdan Yusuf Cihat Çelik kaydetti.
Mücadelenin 42. dakikasında Boluspor forması giyen Türker Dırdıroğu, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 20'ye yükseltti. Boluspor da 20 puanda kaldı.
🟥 Özbelsan Sivasspor x Boluspor mücadelesinde, Türker Dırdıroğlu'nun kırmızı kart görmesine neden olan ilginç pozisyon pic.twitter.com/AgyCTetOGT
— Sporx (@sporx) November 30, 2025
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Sivasspor, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Boluspor, Erzurumspor'u ağırlayacak.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Özkul, Ferhat Çalar
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Cihat Çelik (Dk. 58 Kamil Fidan), Charisis, Emirhan Başyiğit, Avramovski (Dk. 65 Aly Malle), Badji (Dk. 65 Bekir Turaç Böke)
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 59 İbrahim Rasheed), Lima (Dk. 72 Işık Kaan Arslan), Barış Alıcı, Liço, Arda Usluoğlu (Dk. 45 Bartu Kulbilge), Hasani, Doğan Can Davas (Dk. 72 Rahman Buğra Çağıran), Kouagba, Onur Öztonga, Balburdia (Dk. 72 Boakye)
Gol: Dk. 45+2 Cihat Çelik (Özbelsan Sivasspor),
Kırmızı kart: Dk. 43 Türker Dırdıroğlu (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 87 Uğur Çiftçi, Dk. 89 Özkan Yiğiter (Özbelsan Sivasspor), Dk. 40 Lima, Dk. 44 Balburdia, Dk. 52 Ömürcan Artan, Dk. 54 Liço, Dk. 72 İbrahim Rasheed, Dk. 73 Barış Alıcı, Dk. 88 Onur Öztonga, 90+3 Işık Kaan Arslan (Boluspor)