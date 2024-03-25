Sırbistan kazandı, Tadic tarihe geçti

Hazırlık maçında Sırbistan deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 1-0 mağlup etti. Dusan Tadic, Sırbistan'da en çok maça çıkan oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sırbistan kazandı, Tadic tarihe geçti
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25 Mart 2024 21:56
Liglere verilen milli arada oynanan hazırlık maçında Temur Ketsbaia'nın ekibi Güney Kıbrıs ile Dragan Stojkovic'in yönetimindeki Sırbistan karşı karşıya geldi.

AEK Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Sırbistan 1-0 kazanırken galibiyet golünü 8. dakikada Sergej Milinkovic-Savic kaydetti. Sırbistan'da Aleksandar Mitrovic 12. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

DUSAN TADIC TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe forması giyen Sırp oyuncu Dusan Tadic, yedek kulübesinde başladığı maçın 46. dakikasında oyuna dahil oldu. Sırbistan Milli Takımı ile 106. maçına çıkan Dusan Tadic, Branislav Ivanovic'i geçerek Sırbistan tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu oldu.

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