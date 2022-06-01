Sırbistan, Belçika'ya şans tanımadı

Milletler Ligi'nde Sırbistan, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sırbistan, Belçika'ya şans tanımadı
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01 Haziran 2022 19:42
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan, Belçika'yı 3-1 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Kovar Vlastimil (Çekya), Simonovska Sonja (Karadağ)

Belçika: Van de Vyver, Herbots, Janssens, Stragier, Van Gestel, Van Avermaet (Demeyer, Rampelberg, Van Sas, Krenicky Koulberg)

Sırbistan: Drca, Lozo, Aleksic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic (Pusic, Mirkovic, Zelenovic)

Setler: 25-14, 16-25, 17-25, 22-25

Süre: 108 dakika (25, 26, 26, 31)

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