Sinan Boztepe: 'Alex'in sözleşmesinde fesih maddesi var'

Geçen sezonu 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi ile 49 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Antalyaspor, sezon hazırlıklarına 5 Temmuz Cuma günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni teknik direktörü Alex de Souza yönetiminde başlayacak. Kırmızı-beyazlılar, 7-17 Temmuz tarihlerinde Burdur kampının yanı sıra, 20-30 Temmuz tahrihlerinde Erzurum kapmını gerçekleştirecek. Antalyaspor, sezon öncesi son hazırlıklarını ise tesislerinde sürdürecek. Antalyaspor'un kamp dönemi boyunca 6-7 hazırlık maçı yapması bekleniyor. Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor'da başkan Sinan Boztepe Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



2 Temmuz itibarıyla 58'inci kuruluş yıldönümlerini kutladıklarını dile getiren Sinan Boztepe, "Bu sene 58'inci yıl dönümümüz ve her zamanki gibi heyecanlıyız. Bu sene 58'inci yıl dönümünü yaşamak bize nasip oldu. Bununla alakalı da 07.07 tarihinde pazar akşamı Boğaçay'da konserimiz olacak. Taraftar gruplarımızın organize ettiği ve bizim desteklediğimiz bir organizasyon. İnşallah orada olacağız" dedi.



"ENGELİN KALKMASI İÇİN ÖN HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"



Transfer tahtasını açmak için çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Boztepe, şöyle konuştu:



"Şimdi elimizden geldiği kadar bütün belediyelerimizden ve siyasilerimizden destek almak için çalışıyoruz. Antalyaspor, Antalya'ya malolmuş, Antalya'nın en büyük markası, bunu her zaman biliyoruz. Bundan sonraki süreçte desteklerinin olacağına inanıyoruz. Çünkü çok olumsuz ve talihsiz olaylar yaşadık. Bize destek olsunlar diye bu konuda elimizden gelen çalışmaları da yapıyoruz. Şimdi transfer engelimiz evet var, hepimizin bildiği gibi 5 dosyamız var. Şimdi biz ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bazıları basına sızdı, bazıları sızmadı. Ön protokolleri imzaladığımız, sona getirdiğimiz oyuncularımız var. Kadromuzu güçlendirmemiz ve genişletmemiz gerekiyor. Sözleşmesi bitmiş, öncesinde yük olan oyuncular vardı. Gidenler var. Yerlerinin doldurulması gerekiyor. Bu kadar yoğun bir transfer çalışması yaparken de transfer engelinin kaldırılmaması gibi bir şey söz konusu olamaz. Sadece doğru zamanı bekliyoruz. Bütün ön protokollerin hazırlıklarını yapacağız. Ön sözleşmeleri imzalayacağız. Engeli kaldırıp lisanslarımızı işletip ondan sonraki süreci izlemeye başlayacağız."



"5-6 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ"



Teknik direktör Alex de Souza ile takıma yapılacak takviyeler hakkında sürekli iletişim halinde olduklarını ve bunun doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Boztepe, 5-6 transfer yapacaklarını söyledi.



Boztepe, "Kalecimiz Helton Leite'nin sözleşmesi bittiği için bir kaleci arayışımız vardı. Bununla alakalı zaten kalecimizle anlaştık. Defans için de 1 oyuncu, kanatlarda 2 oyuncu, tabii ki santrfor noktasında da oyunculara ihtiyacımız var. Bazı imzalar atıldı, bazılarında son aşamaya geldik. Yaklaşık 5-6 transfer yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



"ALEX'İN SÖZLEŞMESİNDE ENGEL KALKMAZSA FESİH MADDESİ VAR"



Transfer yasağının kalkmaması durumunda Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza'nın sözleşmesinde fesih maddesi olduğuna vurgu yapan Antalyaspor Başkanı Boztepe, "Bu maddeyi biz Alex de Souza ile beraber oturup yazdık. Çünkü biz ileriye doğru başarı hedefi koyduk. Yani 'Biz başarılı olmak istiyoruz' diye söyledik. Dedik ki 'Eğer ki biz transfer engelini kaldırmayacaksak veya hani gidilmesi gibi bir durum oluşacaksa, kişiler, taraflar, kurumlar zarar görmeden sözleşme feshedilebilir'. Yani sana biz doğru bir kadro kuramayacaksak, yani biz Antalyaspor olarak zarar görmeyeceğimiz şekilde bir madde koyduk. Bu maddeyi kimse zarar görmesin diye ben koydum. Yani bu konuda biraz hassas bir denge var aslında ama bunu sanırım yanlış yorumladı galiba insanlar. Buradaki denge aslında tamamen Antalyaspor'un menfaatlerini korumak. Çift taraflı kimse zarar görmeyecek şekilde feshedilebilir" ifadelerini kullandı.



"ALEX ŞEHRE HAREKETLİLİK GETİRDİ"



Alex de Souza'nın Antalyaspor'a gelmesinden sonra bir heyecana neden olduğunu söyleyen Boztepe, Alex'in Türkiye'de insanlara malolduğunu belirtti. Boztepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Alex, Türkiye'de insanlara malolmuş bir futbolcuydu. Bundan sonraki süreçte de öyle bir teknik adam olacağına inanıyorum. Çok çalışkan biri. Çok ciddi mesai harcayan, geçtiğimiz sezonlardaki maçlarımızı tek tek inceleyen, elimizde bizimle devam edecek oyuncuların bütün performanslarını son derece, her adımını tek tek incelemiş bir adam. Ben Alex'e inanıyor ve güveniyorum. O sebepten dolayı zaten bu yola girdik, bu yola çıktık. İnşallah çok başarılı işlere imza atacağız. Şehre de bir hareketlilik getirdi" şeklinde konuştu.



"BU SEZON ÜST SIRALARA OYNAYACAĞIZ"



Antalyaspor'un kuracağı kadro ile üst sıralara oynayacağına dikkati çeken Sinan Boztepe, "Geçen sene yaşadığımız talihsizlikleri göz önünde bulundurursak, bizim ilk 5'te bitirmememiz söz konusu dahi değildi. Biz ilk 5 ayımızda 5 yıllık olaylar yaşadık. Yani bu da bizim şanssızlığımız oldu ama bunlardan ders almasını bildik. Bu seneki hedefimiz ligde kalmak üzerine olmayacak. Antalyaspor olarak bu sene hedeflerimiz yine üst sıralara oynamak. Antalyaspor'u hak ettiği yere taşımak üzerine kurulu bir kadro ve çalışma ortamımız olacak" diyerek konuşmasını tamamladı.





