Sinan Bolat, Galatasaray için izin isteyecek

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından gündeme gelen Sinan Bolat, sarı-kırmızılı takıma gelmek için kulübü Gent'ten izin isteyecek.



SİNAN GELMEYE ÇOK SICAK



Sarı-kırmızılı yönetim, Gent'te oynayan milli kaleci ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak Belçika kulübü, takımın 1. kalecisi olan Sinan Bolat'ı bırakma konusunda çok istekli değil. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki eldivenin ise Galatasaray'a gelme konusunda oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi.



ALACAKLARINI BIRAKACAK



Sinan'ın birkaç gün içinde Gent ile masaya oturarak sözleşmesinin feshedilmesini isteyeceği belirlendi. Milli kalecinin Belçika kulübünden bazı alacakları olduğu ve bu alacakları bırakarak bonservisini talep edeceği gelen bilgiler arasında.







