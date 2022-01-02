Sinan Bolat, Galatasaray için izin isteyecek

Galatasaray ile anlaşmaya varan Sinan Bolat, kulübü Gent ile görüşerek transfer için izin isteyecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Sinan Bolat, Galatasaray için izin isteyecek
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02 Ocak 2022 12:59
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından gündeme gelen Sinan Bolat, sarı-kırmızılı takıma gelmek için kulübü Gent'ten izin isteyecek.

SİNAN GELMEYE ÇOK SICAK

Sarı-kırmızılı yönetim, Gent'te oynayan milli kaleci ile her konuda anlaşmış durumda. Ancak Belçika kulübü, takımın 1. kalecisi olan Sinan Bolat'ı bırakma konusunda çok istekli değil. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki eldivenin ise Galatasaray'a gelme konusunda oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi.

ALACAKLARINI BIRAKACAK

Sinan'ın birkaç gün içinde Gent ile masaya oturarak sözleşmesinin feshedilmesini isteyeceği belirlendi. Milli kalecinin Belçika kulübünden bazı alacakları olduğu ve bu alacakları bırakarak bonservisini talep edeceği gelen bilgiler arasında.




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