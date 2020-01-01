Silver, düşün NBA Finalleri reytinglerine "şaşırmış"

NBA başkanı Adam Silver'ın, düşük NBA Finalleri TV reytingleri karşısında "şaşırdığı" bildirildi.



2020 NBA Finalleri için televizyon reytingleri, etkinlik tarihindeki rekor düşük seviyelerde ve Silver bunun neden böyle olduğu konusunda biraz şaşkın.



New York Post'tan Marc Berman, Silver'ın tarihsel olarak kötü reytinglerden, özellikle de Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kendi mirasını geliştirmesi söz konusu olduğu için, biraz şaşkına döndüğünü bildirdi.



Bununla birlikte, NBA'in (ideal olarak) diğer büyük sporlarla rekabet etmek zorunda kalmayacağı göz önüne alındığında, Silver gelecek yılki Finallerin daha fazla dikkat çekeceğini umuyor:



"Kaynaklara göre, başkan Adam Silver, 35 yaşındaki LeBron James'in dördüncü şampiyonluğunun peşinde olmasına rağmen, düşük seyirciye hala şaşırıyor. Silver, önümüzdeki yıl yapılacak NBA Finalleri'nin Ekim ayının sıkışık spor ayında rekabet etmemesini hedefliyor."



BLM YAZISI, SAHALARDAN KALDIRILABİLİR



Berman ayrıca Silver'ın, oyuncuların gelecek yıl formalarıda sosyal adalet mesajlarına verip vermeyeceğinden de emin olmadığını söyledi:



"Silver önümüzdeki sezon, oyuncuların formalarına sosyal adalet mesajları bulundurmasına izin verileceğinden şüphelendiğini ve BLM yazısının, sahalarda yer almasının beklenmediğini söyledi. Silver, bu değerli jestlerin önümüzdeki sezon devam etmesi konusunda temkinli ve mesajla ilgili belirli bir miktarda yorgunluk oluşmasının, mesajın dengesini bozacağını düşünüyor."



NBA, Berman'ın raporunun doğruluğunu henüz onaylamış değil.



Düşük reytingler, Salı günü Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban ile bir diyalogda bulunan Teksas Senatörü Ted Cruz gibi politikacıların bile dikkatini çekmişti.



Berman'ın da belirttiği gibi, ligin "Black Lives Matter" hareketine yaptığı vurguyla, bazı taraftarlar "yoruluyor" olabilir.



Bununla birlikte, bazı Final maçlarının Amerikan sporlarında hala bir numara olarak kabul edilen NFL ve MLB Playoff'ları ile aynı zamana denk geldiğini belirtmek de makul bir açıklama olabilir. Bununla birlikte, birçok başka spor dalının reytinglerinin de düştüğü açıklanmıştı.



