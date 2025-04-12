Short Track ANALİG Türkiye Birinciliği, Kars'ta başladı

Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Birinciliği, Kars'ta başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki yarışmalara, Kars, Ardahan, Erzurum, Kocaeli ve Samsun illerinden Junior C, D, E, F, G, C, D, E, F, G kategorilerinde 121 sporcu katılıyor.Kars Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir, gazetecilere, yarışmalarda 5 ilden sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini ifade ederek, "Bugün burada Short Track dalında Türkiye birinciliği müsabakalarını başlattık." dedi.Yarışmaya katılan 9 yaşındaki Zeynep Nisa Güney de güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek "Anadolu Yıldızları yarışmasına geldim, inşallah altın madalyayı alacağım." dedi.İki gün sürecek yarışmalarda yarı finale yükselen Eylül Sare Doğan ise heyecanlı değil, mutlu olduğunu ve altın madalya almayı hedeflediğini söyledi.