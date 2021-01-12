İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Sheffield United, evinde Newcastle United'ı konuk etti. Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Sheffield United, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve kötü seriyi noktaladı.



Sheffield United'a galibiyeti getiren gol, 72. dakikada penaltıdan Sharp ile geldi. Newcastle United'da Franser 42. ve 45. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve deplasman ekibi mücadeleyi uzun süre 10 kişi sürdürdü.



Son galibiyetini geçen sezon Haziran ayında alan Sheffield, böylece 21 maç sonra galibiyetle tanıştı ve Premier Lig'de 118 yıl sonra sezona galibiyet alamadan en uzun seriyi yaşayan takım olarak kayıtlara geçti.



Bu sezon 2 beraberliği olan Sheffield United, puanını 5 yaptı. 6 maçtır kazanamayan Newcastle United ise 19 puanda kaldı.



Premier Lig'in 19. haftasında Newcastle United deplasmanda Arsenal ile karşılaşacakken, Sheffield United ise evinde Tottenham'ı konuk edecek.



