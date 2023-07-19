Eski NBA yıldızı Shawn Marion, basketbol oyununu "değiştirdiğini" söyledi.



2000'li yılların hıza ve tempoya dayalı Phoenix Suns kadrolarının bir parçası olmasıyla tanınan Marion, The Las Vegas Review-Journal'dan Sam Gordon ile yaptığı röportajda, uzun oyuncuları savunmakla ve pozisyonsuz basketbolu tanıtmakla görevli ilk forvetlerden biri olduğu için, basketbol oyununu değiştirdiğine inandığını açıkladı:



"Oyunu değiştirdiğimi dürüstçe söyleyebilirim. Şu anda izlediğimiz oyunu değiştirmenin büyük bir parçasıydım. Kısa kadrolar, pozisyonsuz basketbol oyunu. Elbette zorlayıcıydı. İlk başta kendimi çok adayamamıştım. 2 metre boyunda 105 kilo bir adamdım ve 2,10'luk adamları savunuyordum. Uyum sağlaması kolay bir şey değildi. Ama sağladım. Hepimiz sağladık. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Şu anda herkesin yaptığı şey bu."



Kariyerinde dört kez All-Star olan Marion, ortalama 15.2 sayı, 8.7 ribaund ve 1.9 asistle oynamıştı.



