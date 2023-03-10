Shakhtar Donetsk ile Feyenoord yenişemedi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Shakhtar Donetsk ile Feyenoord 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Shakhtar Donetsk ile Feyenoord yenişemedi
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10 Mart 2023 01:13
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Igor Jovicevic'in ekibi Shakhtar Donetsk ile Arne Slot'un ekibi Feyenoord karşı karşıya geldi.

Legia Varşova Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile tamamlanırken, ev sahibi Shakhtar'ın golünü 79. dakikada Yaroslav Rakistkiy, konuk ekip Feyenoord'un golünü ise 88. dakikada Ezequiel Bullaude kaydetti.

Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Hollanda'da oynanacak.

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