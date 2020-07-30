Sezonu en erken açan Beşiktaş olacak

GALATASARAY 17 EYLÜL'DE

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa'da ilk maç tarihleri

25-26 Ağustos | Beşiktaş

17 Eylül | Galatasaray

24 Eylül | Alanyaspor

20 Ekim | Başakşehir

22 Ekim | Sivasspor

CAS'ın, Trabzonspor'un UEFA'nın verdiği 1 yıllık cezaya yaptığı itirazı reddetmesi sonrasında Şampiyonlar Ligi ön elemesine yer alacak olan Beşiktaş, sezonu en erken açmak zorunda kalan takım olacak.Koronavirüs nedeniyle tamamen değişen takvim doğrultusunda UEFA'nın yaptığı açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu, 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak elemede yer alacak olan siyah-beyazlılar, Türkiye'de yeni sezonun ilk maçını oynayacak takım olacak.UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray 17 Eylül'de, 3. ön eleme turundan başlayacak olan Alanyaspor ise 24 Eylül'de Avrupa'da ilk maçına çıkacak.Başakşehir'in doğrudan katıldığı Şampiyonlar Ligi 20 Ekim tarihinde, Sivasspor'un yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ise gruplar 22 Ekim tarihinde başlayacak.Süper Lig'de 2020-21 sezonu, 11 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Mayıs Pazar günü oynanacak son hafta maçlarıyla sona erecek.