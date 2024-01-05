Seyircisiz oynayacak Ankaragücü'nün konuğu Trabzonspor

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'la karşılaşacak.



Eryaman Stadı'nda oynanacak ve hakem Burak Şeker'in yöneteceği karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.



MKE Ankaragücü, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmedi. Son mağlubiyetini Bitexen Antalyaspor karşısında alan teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki başkent ekibi, Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 yendikten sonraki 4 maçında ise sahadan beraberlikle ayrıldı.



Ligde 20 puanı bulunan ve haftaya 11. sırada giren MKE Ankaragücü, bu sezon sahasındaki 9 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi aldı.



Abdullah Avcı yönetiminde son 3 lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor ise haftaya 30 puanla 3. sırada girdi.



- MKE Ankaragücü'nde önemli eksikler var



MKE Ankaragücü, 4 önemli oyuncusundan yoksun olarak Trabzonspor karşısına çıkacak.



Sarı-lacivertlilerde, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takımlarına giden Ali Sowe (Gambiya) ile Garry Rodrigues'in (Yeşil Burun Adaları) yanı sıra, sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci ile Alper Uludağ yarın forma giyemeyecek.



- Ev sahibi takım seyircisi yok



MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekecek.



Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamayacak. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip edebilecek.



- 14 yıllık hasret



MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u 14 yıldır Süper Lig'de mağlup edemiyor.



Rakibi karşısında son lig galibiyetini 1 Mayıs 2010'da Ankara'da 1-0'lık skorla elde eden sarı-lacivertliler, daha sonraki 12 lig maçını da kazanamadı. Söz konusu son 12 lig maçında Trabzonspor 8 galibiyet alırken, 4 karşılaşma ise berabere bitti.



Ankara ekibi, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek elemişti. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında ligdeki galibiyet hasretine yarın son vermeye çalışacak.



- Emre Belözoğlu ile Abdullah Avcı 4. kez



Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerlerinde birbirlerine 4. kez rakip olacak.



Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başındayken Avcı'nın Trabzonspor'una karşı 3 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda iki teknik adamın çalıştırdığı takımlar birer galibiyet alırken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.





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