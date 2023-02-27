Sevilla, Osasuna'ya evinde boyun eğdi

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Jorge Sampaoli'nin ekibi Sevilla ile Jagoba Arrasate'nin yönetimindeki Osasuna karşı karşıya geldi.



Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Osasuna 3-2 kazanırken goller; 18. dakikada David Garcia, 68. dakikada Fernando (kendi kalesine) ve 85. dakikada Abdessamed Ezzalzouli'den geldi. Ev sahibi Sevilla'nın golleri ise 63. dakikada Nemanja Gudelj ve 78. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi.



Bu sonuçla beraber Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla ligde 25 puanla 14. sırada kalırken, Osasuna 33 puanla 7. sıraya yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Sevilla deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşırken, Osasuna evinde Celta Vigo'yu konuk edecek.



Sevilla, 9 Mart Perşembe günü ise UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.





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