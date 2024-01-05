Sevgilisini öldüren Oscar Pistorius şartlı tahliye edildi!

Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius cezaevinden şartlı salıverildi.Oscar Pistorius, 2013'te Sevgililer Günü'nde kız arkadaşını 3 el ateş ederek öldürdü. Pistorius, kilitli banyo kapısındaki kız arkadaşını eve giren bir hırsız sandığını iddia etti. Ancak kanıtlar Pistorius'un iddialarını yalanladı.Oscar Pistorius ilk olarak 2014 yılında Yüksek Mahkeme tarafından ''kusurlu cinayet'' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak 2017 yılında Yüksek Mahkeme, Pistorius'un cezasını 13 yıl 5 aya çıkardı.Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıl ekim ayında Pistorius'un şartlı tahliye için uygun olduğunu açıkladı. Oscar Pistorius bugün şartlı salıverildi ve cezaevinden tahliye edildi.Pistorius, Olimpiyat Oyunları tarihinde yarışan ilk ampute atlet olmuştu. Doğuştan kaval kemiği olmadan dünyaya gelen Oscar Pistorius, karbon fiber protez bacaklarıyla 6 paralimpik olimpiyat altın madalyası kazanmıştı.Steenkamp ailesinin avukatı tarafından paylaşılan açıklamada Reeva'nın annesi June "SReeva için adalet yerini buldu mu? Oscar yeterince hapis yattı mı? Sevdiğiniz kişi asla geri gelmeyecekse adalet asla yerini bulmaz ve yattığı süre hiçbir zaman Reeva'yı geri getirmez. Geride kalan bizler ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldık" ifadeleri kullanıldı.