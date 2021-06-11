Sertaç Şanlı Barcelona'da!

Barcelona, Anadolu Efes forması giyen Sertaç Şanlı ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sertaç Şanlı Barcelona'da!
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11 Haziran 2021 13:36
Barcelona, Anadolu Efes'ten Sertaç Şanlı'yı transfer etti.

Anadolu Efes ile THY EuroLeague şampiyonluğunu elde eden ve gösterdiği performansla takdir toplayan Sertaç Şanlı, Anadolu Efes ile biten sözleşmesi sonrası finaldeki rakip Barcelona ile anlaşma sağladı.

Anadolu Efes altyapısından yetişen 30 yaşındaki Sertaç Şanlı, Barcelona'ya 2 yıllık imza atacak.

Geçen sezon 34 EuroLeague maçında forma giyen Sertaç Şanlı, yüzde 34.9 üç sayı oranıyla 7.8 sayı, 2.2 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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