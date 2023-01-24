Sertaç Komsuoğlu: 'Net çağrı'

Fenerbahçe Yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Komsuoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrı yaptığı paylaşımı alıntıladı ve, "Netimsi değil 'Net' çağrı!" ifadelerini yazdı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'le birlikte canlı yayına çıkmak için çağrıda bulunmuştu.
Komsuoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e çağrı yaptığı paylaşımı alıntıladı ve, "Netimsi değil 'Net' çağrı!" ifadelerini yazdı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'le birlikte canlı yayına çıkmak için çağrıda bulunmuştu.
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