Serkan Özbalta: "İyi bir mücadele oldu"

Serkan Özbalta, Bandırmaspor'la 0-0 berabere kalan Çorum FK'nın mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, Sakaryaspor maçında taraftar desteği çağrısında bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Serkan Özbalta: 'İyi bir mücadele oldu'
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25 Ağustos 2024 21:36
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'nın Teknik Direktörü Serkan Özbalta Bandırmaspor'un maça moralli ve kazanmak için çıktığını dile getirdi.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını anlatan Özbalta, şunları kaydetti:

"Geçen seneye dönük enerjimizi, oyun planımızı ve gücümüzü tekrar yansıtmaya başladığımızı gördüğümüz bir haftaydı ki bu haftada onu devam ettirmek istedik. Stadın konumundan dolayı rüzgar oyunu biraz farklı oynatabiliyor. İyi bir mücadele oldu, ilk yarıda oyun anlamında daha iyiydik. Son bölümde güzel çıkışlar da yaptık. Maçın hakkı açısından baktığımızda beraberlik iki takım için de bu hava şartlarında yeterli bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncularımı vermiş oldukları mücadelen dolayı kutluyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın Sakaryaspor maçında stadı tamamen doldurmasını istiyorum."

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