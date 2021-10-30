Sergen Yalçın: "İnanılmaz hakem hataları oluyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor maçı sonrasında hakem tepkisi gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: 'İnanılmaz hakem hataları oluyor'
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30 Ekim 2021 19:32
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından Cüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösterdi.

İptal edilen golle ilgili net bir düşüncesi olmadığını kaydeden Sergen Yalçın, "Sezon başından beri oynadığımız oyunlarda beklentinin altında yönetimler var. İnanılmaz hatalar oluyor. Verilmeyen goller, penaltılar, verilmeyen sarı kartlar. Sürekli ucuz hareketler yapan oyuncular sahada. Ölmüş gibi davranıp, 1 dakika sonra kalkıp aynı şekilde devam eden oyuncular. Bugün kaç tane sarı kart olması lazım, hepsini es geçti. Hakemlerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Gol pozisyonu belki ofsayttı, belki değildi ama sezon başından beri bize yapılanlar ortada. Gol olup olmaması pek bir şey ifade etmiyor." ifadelerini kullandı.


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