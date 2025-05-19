Süper Lig'de Arda Turan'ın yerine Eyüpspor'un başına geçeceği iddia edilen Sergen Yalçın'dan açıklama geldi.



Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, hiçbir takımla görüşmediğini söyledi.



"TEKLİF ALMADIM"



Sergen Yalçın yaptığı açıklamada "Son iki aylık süreçte hiçbir yerden teklif almadım hocam, söyleyeyim açık açık." ifadelerini kullandı.



