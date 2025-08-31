Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak 8. dakikada Alanyaspor'dan geldi. Beşiktaş savunmasındaki anlaşmazlıkta Djalo'nun gerisine düşen pası takip eden Ogundu kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sağ çaprazdan vuruşunu yapan Ogundu'nun şutu yandan dışarıya çıktı.Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, 14. dakikada rakip kaleyi yokladı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sağ ayağıyla yakın köşeye çektiği şutu kaleci Ertuğrul kornere çıkardı.Beşiktaş ile karşılaşan Alanyaspor'da bir sakatlık yaşandı. Akdeniz ekibinde Florent Hadergjonaj, yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı. Alanyaspor'da Hadergjonaj yerine 29. dakikada Enes Keskin oyuna dahil oldu.Alanyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı.Beşiktaş ceza sahasında Tiago Djalo ve Ogundu arasında yaşanan müdahale sonrası Alanyaspor penaltı kazandı ve Djalo, sarı kart gördü.Alanyaspor'da kazanılan penaltıda topun başına İbrahim Kaya geçti. İbrahim Kaya, 45+5. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve Alanyaspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.Alanyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Beşiktaş'ta Ernest Muçi, oyundan çıktı ve yeni transferlerden El Bilal Toure oyuna dahil oldu.Beşiktaş'ta ikinci yarıda oyuna dahil olan El Bilal Toure, oyuna girdikten sonra üst üste pozisyonladan yararlanamadı.El Bilal Toure'nin 61. dakikada yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.Bilal Toure, 66. dakikada ise Jurasek'in sol kanattan getirdiği topta arka direkte kaleye yakın mesafeden topu dışarıya gönderdi.Alanyaspor, 76. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle Beşiktaş karşısında durumu 2-0 yaptı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu olan Güven Yalçın, golün ardından sevinç yaşamadı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybetti.8. dakikada Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ın geri pasında araya giren Ogundu, ceza sahası içinde kaleyi çaprazdan gören noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.14. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Svensson, topu Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.58. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Jurasek'in arka direğe gönderdiği topa Ndidi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.62. dakikada Beşiktaş'ın sağ taraftan Orkun Kökçü'yle kullandığı kornerde Toure, kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna giden topu uzanarak çıkardı.67. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına topla giren Jurasek, arka direğe yerden çıkardı. Müsait pozisyondaki Toure'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.80. dakikada Beşiktaş'tan Abraham'ın baskısı sonucu Ümit Akdağ topu kalecisine göndermek istedi. Araya giren Rafa Silva'nın çaprazdan kaleye göndermek istediği top, az farkla dışarı gitti.82. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Jurasek'in ortaladığı topa Rafa Silva vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ayaklarıyla çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.Karşılaşma, Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Alanya ObaKadir Sağlam, Samet Çiçek, Osman Gökhan BilirErtuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Dk. 29 Enes Keskin), Makouta (Dk. 68 İzzet Çelik), Maestro, Yusuf Özdemir (Dk. 88 Fatih Aksoy), İbrahim Kaya, Hwang (Dk. 68 Güven Yalçın), Ogundu (Dk. 88 Efecan Karaca)Mert Günok, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 75 Demir Ege Tıknaz), Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 75 Joao Mario), Muçi (Dk. 57 Toure), Rafa Silva, AbrahamDk. 45+5 İbrahim Kaya (Penaltıdan), Dk. 76 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)Dk. 36 Svensson, Dk. 45+3 Djalo, Dk. 72 Uduokhai, (Beşiktaş), Dk. 90+3 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)