Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Alanya Oba Stadyumu'ndaki maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+5. dakikada penaltıdan İbrahim Kaya ve 76. dakikada Güven Yalçın attı.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan Güven Yalçın, attığı golün ardından sevinç yaşamadı.
Avrupa'ya veda etmesinin ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından ligde 2 maça çıkan Beşiktaş, 3 puanda kaldı. Alanyaspor, 3 maçta 4 puana ulaştı.
Beşiktaş, milli aranın ardından Başakşehir ile sahasında karşılaşacak. Alanyaspor, Konyaspor deplasmanına gidecek.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının son resmi maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Yalçın, Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça Mert Günok, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Muçi, Rafa Silva ve Abraham 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Joao Mario, Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu yer aldı.
Sergen Yalçın, UEFA Konferans Ligi'nde evlerinde 1-0 mağlup olarak Avrupa'dan elendikleri Lausanne maçının ilk 11'inde yer alan Taylan Bulut, Emirhan Topçu ve Joao Mario ile sakatlığı süren Paulista'nın yerine Djalo, Muçi, Jurasek ve Kartal Kayra Yılmaz'a yer verdi.
İLK TEHLİKE ALANYA'DAN
Karşılaşmadaki ilk tehlikeli atak 8. dakikada Alanyaspor'dan geldi. Beşiktaş savunmasındaki anlaşmazlıkta Djalo'nun gerisine düşen pası takip eden Ogundu kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sağ çaprazdan vuruşunu yapan Ogundu'nun şutu yandan dışarıya çıktı.
ORKUN KALEYİ DENEDİ
Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, 14. dakikada rakip kaleyi yokladı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sağ ayağıyla yakın köşeye çektiği şutu kaleci Ertuğrul kornere çıkardı.
ALANYASPOR'DA SAKATLIK!
Beşiktaş ile karşılaşan Alanyaspor'da bir sakatlık yaşandı. Akdeniz ekibinde Florent Hadergjonaj, yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı. Alanyaspor'da Hadergjonaj yerine 29. dakikada Enes Keskin oyuna dahil oldu.
ALANYA'DA PENALTI KARARI!
Alanyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı.
Beşiktaş ceza sahasında Tiago Djalo ve Ogundu arasında yaşanan müdahale sonrası Alanyaspor penaltı kazandı ve Djalo, sarı kart gördü.
ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ
Alanyaspor'da kazanılan penaltıda topun başına İbrahim Kaya geçti. İbrahim Kaya, 45+5. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve Alanyaspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
ALANYASPOR DEVREDE ÖNDE
Alanyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
SERGEN YALÇIN'DAN HAMLE
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Beşiktaş'ta Ernest Muçi, oyundan çıktı ve yeni transferlerden El Bilal Toure oyuna dahil oldu.
ÜST ÜSTE POZİSYONLAR
Beşiktaş'ta ikinci yarıda oyuna dahil olan El Bilal Toure, oyuna girdikten sonra üst üste pozisyonladan yararlanamadı.
El Bilal Toure'nin 61. dakikada yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
Bilal Toure, 66. dakikada ise Jurasek'in sol kanattan getirdiği topta arka direkte kaleye yakın mesafeden topu dışarıya gönderdi.
GÜVEN YALÇIN ATTI
Alanyaspor, 76. dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle Beşiktaş karşısında durumu 2-0 yaptı. Beşiktaş'ın eski oyuncusu olan Güven Yalçın, golün ardından sevinç yaşamadı.
BEŞİKTAŞ KAYBETTİ
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 kaybetti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ın geri pasında araya giren Ogundu, ceza sahası içinde kaleyi çaprazdan gören noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
14. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Svensson, topu Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
45+5. dakikada Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ın rakip savunmanın arkasına attığı uzun topa hareketlenen Ogundu, ceza sahasında Djalo ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Kaya, takımını öne geçirdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
58. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Jurasek'in arka direğe gönderdiği topa Ndidi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
62. dakikada Beşiktaş'ın sağ taraftan Orkun Kökçü'yle kullandığı kornerde Toure, kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna giden topu uzanarak çıkardı.
67. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına topla giren Jurasek, arka direğe yerden çıkardı. Müsait pozisyondaki Toure'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
76. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir, savunmanın arkasına pasını çıkardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
80. dakikada Beşiktaş'tan Abraham'ın baskısı sonucu Ümit Akdağ topu kalecisine göndermek istedi. Araya giren Rafa Silva'nın çaprazdan kaleye göndermek istediği top, az farkla dışarı gitti.
82. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Jurasek'in ortaladığı topa Rafa Silva vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın ayaklarıyla çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Dk. 29 Enes Keskin), Makouta (Dk. 68 İzzet Çelik), Maestro, Yusuf Özdemir (Dk. 88 Fatih Aksoy), İbrahim Kaya, Hwang (Dk. 68 Güven Yalçın), Ogundu (Dk. 88 Efecan Karaca)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 75 Demir Ege Tıknaz), Ndidi, Orkun Kökçü (Dk. 75 Joao Mario), Muçi (Dk. 57 Toure), Rafa Silva, Abraham
Goller: Dk. 45+5 İbrahim Kaya (Penaltıdan), Dk. 76 Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Svensson, Dk. 45+3 Djalo, Dk. 72 Uduokhai, (Beşiktaş), Dk. 90+3 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)
