Sergen Yalçın açıkladı: Beşiktaş'ta iki kadro dışı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Jeremain Lens ve Umut Nayir'ın kadro dışı kaldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Sergen Yalçın açıkladı: Beşiktaş'ta iki kadro dışı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Eylül 2020 15:36
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Jeremain Lens ve Umut Nayir'ın kadro dışı kaldığını açıkladı.

Konyaspor maçı kadrosuna almadığı oyuncular için soru yöneltilen Sergen Yalçın, "Lens'i devam ederken, yabancı kontenjan durumundan dolayı dışarıda bıraktık. Lens ve Umut Nayir'ı artık kadromuzda düşünmüyoruz. Ya başka takım bakacaklar ya da dışarıda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü ve karantina sürecini atlattıktan sonra tekrar takımın başına da dönen genç hoca, "Arayan, soran, destek veren herkese teşekkürler. 2 haftalık bir karantina süreci oldu. Uzak kalmak zor, biraz olayın dışında kalıyorsun. Murat hoca çok tecrübeli, bu süreci çok iyi yönetti, bu vesileyle teşekkürler. Tekrar döndük, başladık, inşallah bundan sonra kimse bunu yaşamaz." dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için