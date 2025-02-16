Serge Aurier'in yeni adresi belli oluyor

MLS ekiplerinden San Diego FC, Serge Aurier ile temas halinde.

, Fotoğraf; AA
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Serge Aurier'in yeni adresi belli oluyor
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16 Şubat 2025 11:52
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'in yeni adresi belli oluyor.

Foot Mercato'nun haberine göre; MLS ekiplerinden San Diego FC, Serge Aurier ile temas halinde. 

Haberde, San Diego'nun bonservisi elinde bulunan Aurier'i kadrosuna katmaya yakın olduğu ve Fildişi Sahilli oyuncunun da ABD'de futbol oynama fikrine sıcak baktığı kaydedildi.

SADECE 4 MAÇA ÇIKMIŞTI
 Galatasaray'a genç sezonun ara transfer döneminde transfer olan 32 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, sarı kırmızılılarda sadece 4 maça çıkabilmiş ve geçtiğimiz yaz takımdan ayrılmıştı.

 
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