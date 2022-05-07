Serdar Sabuncu: 'Kulüp zor bir dönemden geçiyor'

Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Göztepe'de teknik sorumlu Serdar Sabuncu zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.



Müsabakayla ilgili görüşlerini aktaran Sabuncu, "Oyunun içinde olduk. Maça ortak olmaya çalıştık. 1-1'den sonra Emre'nin mükemmel golü geldi. Mental anlamda avantaj Fatih Karagümrük'e geçti. Fatih Karagümrük'ün Avrupa'yla ilgili hedefleri var. İnşallah iyi mücadeleyle hedeflerine ulaşırlar." diye konuştu.



Serdar Sabuncu, küme düştüklerinin hatırlatılması ve gelecek sezonun planlamasıyla ilgili, "Kulübümüzün geçtiği durum zorlu. Başkanımız organizasyonu yapan kişi. Kulüp el değiştirse dahi onu düşünerek değerlendirme yapacağını düşünüyorum. Kalan 2 müsabakada akademi patentli oyuncu sayımızı yukarı çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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