Serdal Adalı'ya kurumlardan tebrik mesajları geldi

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."



FENERBAHÇE



"Beşiktaş JK'nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz."



SAMSUNSPOR



"Beşiktaş A.Ş.'nin başkanlık görevine seçilen Sayın Serdal Adalı'yı tebrik eder, kendisine ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futbolunun birleştirici gücüyle, iş birliği ve dostluk içinde nice başarılara birlikte ulaşmayı temenni ederiz."





"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın

Serdal

Adalı

'yı ve yeni yönetim kurulunu

tebrik

ederiz."





"Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın

Serdal

Adalı

ve Yönetim Kurulu'nu

tebrik

ediyoruz."



TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ





"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Başkanımız Serdal Adalı 'yı tebrik ederiz."