Serdal Adalı'ya kurumlardan tebrik mesajları geldi

29 Aralık'ta gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrası Beşiktaş Başkanı seçilen Serdal Adalı'ya, çeşitli kurumlar ve takımlardan tebrik mesajları iletildi.
Serdal Adalı'ya gelen tebrik mesajları şu şekilde:
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."
FENERBAHÇE
"Beşiktaş JK'nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz."
SAMSUNSPOR
"Beşiktaş A.Ş.'nin başkanlık görevine seçilen Sayın Serdal Adalı'yı tebrik eder, kendisine ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futbolunun birleştirici gücüyle, iş birliği ve dostluk içinde nice başarılara birlikte ulaşmayı temenni ederiz."
SİVASSPOR
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın SerdalAdalı'yı ve yeni yönetim kurulunu tebrik ederiz."
FATİH KARAGÜMRÜK
"Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyoruz."
OSMAN AŞKIN BAK
"Beşiktaş Kulübü'nün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."
EKREM İMAMOĞLU
"Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Serdal Adalı'yı tebrik eder şehrimizin bu köklü kulübüne başarılar getirmesini dilerim."
TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ
Serdal Adalı'ya gelen tebrik mesajları şu şekilde:
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."
FENERBAHÇE
"Beşiktaş JK'nın Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen Sayın Serdal Adalı'yı ve Yönetim Kurulunu tebrik ederiz."
SAMSUNSPOR
"Beşiktaş A.Ş.'nin başkanlık görevine seçilen Sayın Serdal Adalı'yı tebrik eder, kendisine ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar dileriz. Türk futbolunun birleştirici gücüyle, iş birliği ve dostluk içinde nice başarılara birlikte ulaşmayı temenni ederiz."
SİVASSPOR
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın SerdalAdalı'yı ve yeni yönetim kurulunu tebrik ederiz."
FATİH KARAGÜMRÜK
"Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Serdal Adalı ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyoruz."
OSMAN AŞKIN BAK
"Beşiktaş Kulübü'nün yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."
EKREM İMAMOĞLU
"Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Serdal Adalı'yı tebrik eder şehrimizin bu köklü kulübüne başarılar getirmesini dilerim."
TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçilen Başkanımız Serdal Adalı'yı tebrik ederiz."