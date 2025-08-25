Serdal Adalı'dan Keny Arroyo için gelen teklife ret!

Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Beşiktaş'ın sahip olduğu yüzde 50 bonservis için 7,5 milyon Euro teklif etti.



SERDAL ADALI'DAN YANIT



Bu teklif Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tarafından direkt reddedildi.





Beşiktaş 'ın geçen sezonun devre arasında Independiente del Valle takımından yüzde 50'sine bonservis bedeli ödeyerek aldığı Keny Arroyo için en ciddi teklif Brezilya'dan geldi.Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 12 maça çıkan Arroyo, 2 gol kaydetti.