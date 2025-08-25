25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
1-0DA
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
0-020'
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Serdal Adalı'dan Keny Arroyo için gelen teklife ret!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Keny Arroyo için gelen 7,5 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

calendar 25 Ağustos 2025 19:06 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 19:12
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan Keny Arroyo için gelen teklife ret!
Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Independiente del Valle takımından yüzde 50'sine bonservis bedeli ödeyerek aldığı Keny Arroyo için en ciddi teklif Brezilya'dan geldi.

Brezilya Serie A takımlarından Cruzeiro, Beşiktaş'ın sahip olduğu yüzde 50 bonservis için 7,5 milyon Euro teklif etti.

SERDAL ADALI'DAN YANIT

Bu teklif Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tarafından direkt reddedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 12 maça çıkan Arroyo, 2 gol kaydetti. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 3 6 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 0 1 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
