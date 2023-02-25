Şenol Güneş'ten kalecilere güvenoyu

Süper Lig'de 14. haftada oynanması gereken ancak Taksim'deki bombalı saldırı nedeniyle ertelenen maçta Antalyaspor ile pazar günü karşılaşacak olan Beşiktaş güçlenen kadrosuyla ligin geri kalanına umutlu bir başlangıç yapmak istiyor. Devre arasında forveti Vincent Aboubakar, ön libero bölgesini Amir Hadziahmetovic, 10 numarayı Alexandru Maxim, sağ beki Onur Bulut, savunmayı da Omar Colley ile takviye eden siyah-beyazlılar sadece solunu ve kalesini güçlendirmedi.



PLANLAMADA KALECİ TRANSFERİ YOK



Sol beke transfer isteyen, sol kanatta ise Kevin N'Koudou ayrılmadığı için transfer yapamayan Beşiktaş'ta devre arası yapılan planlamalarda kaleci transferinin gündeme bile gelmediği ortaya çıktı.



Bunun en önemli nedeni ise teknik direktör Şenol Güneş'in sakatlığının ardından kaleye geçen tecrübeli eldiven Mert Günok'a da sezonun ilk haftalarında görev yapan genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na duyduğu güven.



MERT'İN PERFORMANSI YÜKSELİYOR



Tecrübeli teknik adam, kaleyi devraldıktan sonra çıktığı 10 lig maçının 3'ünü gol yemeden kapatan ve sadece 9 kez topu ağlarından çıkaran 33 yaşındaki Mert Günok'un çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti. Güneş ayrıca Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin'in göreve hazır olduğunu altını çizerken "Kalemiz emin ellerde. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok" diyerek genç kalecilerine inandığını da belirtti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ