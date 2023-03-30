Şenol Güneş'ten izin: "Gidebilir!"

Yeni sezonda Beşiktaş'tan gidecek ve kalacak isimler belirlenirken, Ersin Destanoğlu için de teknik direktör Şenol Güneş'ten onay çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'ten izin: 'Gidebilir!'
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30 Mart 2023 09:00
Şenol Güneş, Ersin Destanoğlu'nun ayrılmasına izin verdi.

Beşiktaş'ta genç yaşına rağmen 3 kupa birden gören Ersin Destanoğlu, Valerien İsmael döneminde 9 lig maçında 11 gol yerken Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından formaya uzak kaldı.

Sezon başında 2026'ya kadar sözleşmesini uzatan ancak şans bulamadığı için ayrılmak isteyen 22 yaşındaki eldivene, Güneş'ten transfer izni çıktı.

YENİ ROTASI AVRUPA

Ersin'le Belçika temsilcisi Club Brugge'ün ilgilendiği ancak kulübe henüz resmi teklif gelmediği belirtildi. Genç futbolcunun kariyerine yurt dışında bir takımda devam etmek istediği ifade edildi. 

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