Şenol Güneş'ten izin: 'Gidebilir!'

Şenol Güneş, Ersin Destanoğlu'nun ayrılmasına izin verdi.



Beşiktaş'ta genç yaşına rağmen 3 kupa birden gören Ersin Destanoğlu, Valerien İsmael döneminde 9 lig maçında 11 gol yerken Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından formaya uzak kaldı.



Sezon başında 2026'ya kadar sözleşmesini uzatan ancak şans bulamadığı için ayrılmak isteyen 22 yaşındaki eldivene, Güneş'ten transfer izni çıktı.



YENİ ROTASI AVRUPA



Ersin'le Belçika temsilcisi Club Brugge'ün ilgilendiği ancak kulübe henüz resmi teklif gelmediği belirtildi. Genç futbolcunun kariyerine yurt dışında bir takımda devam etmek istediği ifade edildi.



