Şenol Güneş'ten Hatayspor-Gaziantep FK maçına takip

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Gaziantep FK ile Hatayspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.



Konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 11'inci ve 21'inci dakikalarda Bertuğ Yıldırım kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golü ise 85'inci dakikada Lazar Markovic'ten geldi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, sahaya şu 11'le çıktı: "Günay, Kitsiou, Arda, Djilobodji, Hanousek, Merkel, Jevtovic, Maxim, Onurhan, Mustafa, Joao Figueiredo."

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in 11'i ise şu isimlerden oluştu: "Abdullah, Sadık, Burak, Falette, Adekugbe, Boudjemaa, Musa, Varga, Muhammed,Saint-Louis, Bertuğ."

Gaziantep FK ile Hatayspor arasında oynanan hazırlık maçını Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti. Mücadelenin oynandığı sahaya gelen Şenol Güneş, kendisine ayrılan yerde karşılaşmayı izledi.