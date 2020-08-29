Şenol Güneş: 'Ferdi ile 2 gün önce konuştum'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ve Kanada tarafından da istenen Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu hakkında gelen soruya yanıt verdi.



TRT Spor'a konuşan Şenol Güneş, "Ferdi Kadıoğlu ile 2 gün önce konuştum, 15-20 gün önce de hocaları gönderdim. Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Tereddütleri var, konuşabilir. Ben buradayım, halkın içindeyim, oyuncumun zaten yanındayım, bunu herkes bilir." dedi.



"EMRE BELÖZOĞLU VE BAŞKAN YARDIMCI OLDU"



"Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı." diyerek sözlerini sürdüren Güneş, "Ama Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam. Çağırdım, bu maçta ihtiyaç da olabilirdi. Evet dese bile yetişmiyor." ifadelerini kullandı.



"SİNAN GÜMÜŞ İLE DE KONUŞTUM"



A Milli Takımın teknik patronu, "Sinan Gümüş için de geçerli. Yazın konuştuk. Almanya ve Türkiye var. Dışişleri Bakanımız da destek oldu ama o da yetişmiyor. Şu ara tam zamanıydı. Abdülkadir'in de sakatlığı var. Konuşanların, her konuşmasında ve sorularında bir altyapısının olması lazım. Niye alınmadı hesabının sorulmasına kimseye izin vermem." sözleriyle konu hakkındaki sözlerini noktaladı.



