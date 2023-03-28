Semih Saygıner, efsane bilardocu Raymond Ceulemans'ı ağırladı

Dünya Şampiyonu bilardocu Semih Saygıner'in davetiyle İstanbul'a gelen efsane bilardo ustası Raymond Ceulemans, Bilardomax Balaban Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası'na katılacak.



İstanbul Bahçelievler'de bulunan Bilardomax'ta Semih Saygıner ile hazırlık maçı yapan 21 kez dünya, 48 kez Avrupa şampiyonu Ceulemans, milli bilardocu ile birlikte AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Eski milli futbolcu Tümer Metin ile şarkıcı Baha gibi isimlerle 28-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek turnuvada maç yapacak Raymond Ceulemans'ın organizasyonlarda çok yer almadığına dikkati çeken Semih Saygıner, efsane ismin özel maçlara katıldığını söyledi.



Ceulemans'ı davet etme fikrinin kendisinden çıktığını ve bunu ortaklarıyla paylaştığında herkesin çok heyecanlandığını da belirten Saygıner, şöyle devam etti:



"Bu özel turnuva gündeme geldiğinde Ceulemans 'Yaşımdan dolayı ben eskisi gibi oynayamıyorum.' dedi. Ben de 'Burada dolaşsan bize yeter.' dedim. Onu burada ağırlamak büyük şeref bizim için. Onun oynadığı bir turnuvada yarışıyor olmak çok özel. Kaldı ki bu bir şov organizasyonu. Dünya şampiyonası ya da Türkiye şampiyonası değil. Bilardoyu yaymak ve sevdirmek amacıyla 21. kez yapılan bir turnuva. Handikaplı bilardo max ligi deniyor buna. Çok mutluyuz onu burada ağırlamaktan dolayı. Geldi ve oynuyor. Tabii ki eskisi gibi değil ama hala masanın başında seyredilesi bir oyunu var."



- "Bence Türkiye'nin en havalı adamıyım"



Raymond Ceulemans'ın 86 yaşında olduğunu hatırlatan Semih Saygıner, "Amatör düzeyde kalınca yarışmak başka bir şey. Bütün sporlar bir kas hafızası gerektiriyor. Yaşla birlikte bir süre sonra bu kas hafızası geriliyor. Söz dinlemiyor. Ama hala oynuyor ve çok da güzel sayılar alıyor. Çok mutluyuz burada olmasından." ifadelerini kullandı.



Bilardo efsanesini 2 gün boyunca evinde ağırlayan Saygıner, bu durumu da şöyle aktardı:



"Sabah evinizde kalkıyorsunuz, alt katta bilardo masanız var. İniyorsunuz aşağıya ve orada Ceulemans topa vuruyor. Bence çok havalı, müthiş bir şey. Spora sevdalı olmak lazım. Sporu sadece bir başarı ya da hayat kazancı olarak görmemek lazım. Bir spor sevdalısı olarak, sporun gelmiş geçmiş en büyüğüyle böylesine güzel anılar yaşamak herkese nasip olmaz. Ben çok mutluyum bu yüzden. Belki de bu anlamda Türkiye'nin en havalı adamıyım. Ceulemans bizde kalıyor."



- "Futbolda Pele, boksta Muhammed Ali ne ise, bizim branşımızda da böyle bir isimden bahsediyoruz"



Belçikalı bilardo ustasını 1988 yılında havalimanında karşılamaya gittiği hatırlatılan Saygıner, Ceulemans'ı yine aynı heyecanla karşıladığının altını çizerek şunları söyledi:



"Çok hoş bir anekdot. Çok mutlu olduk aynı masayı paylaşmakla. İnsan yaşarken kendisini beklemeye almıyor. Her şeyi kaydediyorsunuz ve yaşanmışlıkları unutmuyorsunuz. Aynı heyecanla karşıladım havaalanında. Yaşanmışlıkları silip atamıyorsunuz. Üzerinden kaç jenerasyon geçmiş olursa olsun, imzasını atmış bir insan. Futbolda Pele, boksta Muhammed Ali ne ise, bizim branşımızda da böyle bir isimden bahsediyoruz. 24 yaşında havaalanına karşılamaya gittiğimde rahmetli Bora Karatay vardı, rahmetli Avni Köksal vardı. Birkaç kişilik gruptuk. Bizler bilardocular olarak oradaydık. Atatürk Havalimanı camdı, bir tek kapı görünmezdi. Bavulunu alan kişiyi camdan görürdünüz. İnsanlar sevdiklerine el sallayarak bavul beklemelerini görürdü. Ben de Ceulemans ve eşini ilk o zaman görmüştüm. El sallıyorduk. Dün gibi hatırlıyorum. Şimdi bir havam var."



- Saygıner: "Ceulemans'ın Türkiye'de bilardoya çok emeği vardır"



Ceulemans ve Semih Saygıner, Belçikalı ismin 1978'de bilardo teknikleri üzerine yazdığı kitap üzerine bir süre sohbet ederken Saygıner, usta bilardocunun yazdığı kitabın Türkiye'deki oyuncular için çok önemli olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sonlandırdı:



"1978 senesinde yazdığı bir kitabı vardı ama bu kitap bize belki de 1982-1983 senesinde geldi. Belçikalı Mösyö getirdi kitabı. 500 sayfalık bir kitaptı. Herkes fotokopi yaptırıp koltuğunun altına almıştı kitabı. O kitapla yatıp o kitapla kalkıyorduk. İlk defa bu kadar tekniğin ve sistemin olduğunu o zaman öğrendik. Bilmiyorduk yani. Ceulemans'ın ben de dahil olmak üzere Türkiye'de bilardoya çok emeği vardır. Efsane olmasının dışında yeri ayrıdır. Türk insanı çok seviyor kendisini."



- Ceulemans: "Buradaki ilgi bana çok güzel hissettiriyor"



Türkiye'ye ilk kez 1988'de geldiğini ve sonrasında da birçok kez Türkiye'de bulunduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Raymond Ceulemans, turnuvanın yapılacağı salonda ilk kez oynadığını ve salonun çok güzel olduğunu ifade etti.



Turnuvanın da çok özel olduğuna da dikkati çeken Ceulemans, şunları söyledi:



"Bu bir şampiyona değil. Aslında bir anlamda şov ve bunu seviyorum. Bu oyunu oynamanın diğer bir yolu. Baskı yok. Bu çok güzel. Şarkıcı Baha ve kaptanla (Tümer Metin) oynayacağım. Bunu sevdim. Buradaki insanlar bilardoyu çok seviyor. Buradaki ilgi bana çok güzel hissettiriyor. Her yerde sporu sevdirmeye çalışıyorum."





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