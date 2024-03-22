Şekip Mosturoğlu'ndan Fenerbahçe cevabı: "Yavaş kapatsınlar"

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mehmet Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe'nin kapatılacağını söyleyen gazeteci Kemal Belgin'e "Yavaş kapatsınlar" dedi.

, Fotoğraf; AA
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Şekip Mosturoğlu'ndan Fenerbahçe cevabı: 'Yavaş kapatsınlar'
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22 Mart 2024 10:33
Son güncelleme 22 Mart 2024 10:34
Gazeteci Kemal Belgin, A Spor ekranlarında Fenerbahçe'nin kapatılacağını iddia etti.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'nin eski asbaşkanlarından Mehmet Şekip Mosturoğlu, Belgin'e sosyal medyadan tepki gösterdi.

"YAVAŞ KAPATSINLAR"

Mosturoğlu, X'te yaptığı paylaşımda "Kemal Belgin'e cevabımdır: Yavaş kapatsınlar. Cereyanda kalmasın üşütür sonra." ifadelerini kullandı. 

 

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