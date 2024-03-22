Şekip Mosturoğlu'ndan Fenerbahçe cevabı: 'Yavaş kapatsınlar'

Gazeteci Kemal Belgin, A Spor ekranlarında Fenerbahçe'nin kapatılacağını iddia etti.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'nin eski asbaşkanlarından Mehmet Şekip Mosturoğlu, Belgin'e sosyal medyadan tepki gösterdi.
"YAVAŞ KAPATSINLAR"
Mosturoğlu, X'te yaptığı paylaşımda "Kemal Belgin'e cevabımdır: Yavaş kapatsınlar. Cereyanda kalmasın üşütür sonra." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'nin eski asbaşkanlarından Mehmet Şekip Mosturoğlu, Belgin'e sosyal medyadan tepki gösterdi.
"YAVAŞ KAPATSINLAR"
Mosturoğlu, X'te yaptığı paylaşımda "Kemal Belgin'e cevabımdır: Yavaş kapatsınlar. Cereyanda kalmasın üşütür sonra." ifadelerini kullandı.
Kemal Belgin'e cevabımdır. "Yavaş kapatsınlar". Cereyanda kalmasın üşütür sonra.
— M.Şekip Mosturoğlu (@SntMSM) March 21, 2024
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