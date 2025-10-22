22 Ekim
Sebastian Hoeness'tan Fenerbahçe iddilarına yanıt!

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe ile oynayacakları mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

calendar 22 Ekim 2025 17:22 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 17:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Sebastian Hoeness'tan Fenerbahçe iddilarına yanıt!
Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe ile oynayacakları mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK" 

Hoeness, Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, "Domenico'yu şahsen tanımıyorum ama takımı iyi bir yolda ilerletiyor. Fenerbahçe'de birçok iyi oyuncu var. Zor bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ETKİLİ OYUNCULARI VAR"

Rakip takımın hücum hattına özel olarak dikkat çeken Alman teknik adam, "Kerem ve benzeri birçok etkili oyuncuları var. Topa sahip olmayı ve topla etkili hücum yapmayı biliyorlar. Topa daha fazla sahip olup onlara engel olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince etkili bir maç ortaya koymaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN MUHTEŞEM BİR TARAFTARI VAR"

Kadıköy atmosferine de değinen Hoeness, "Fenerbahçe'nin muhteşem bir taraftarı var. Çok yoğun baskı uyguluyorlar ama biz buna dikkat almayıp oyuna konsantre olacağız. Bizim için bir dezavantaj ama o kadar etkili olmayacak." dedi.

"TEKLİF ALMADIM!"

Basın toplantısında kendisinin daha önce Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı hatırlatılan Hoeness, bu iddiayı yalanladı:

"Hayır, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım."

  
