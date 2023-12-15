Eski NBA yıldızı Metta Sandiford-Artest, San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın gelecekte bir maçta 100 sayı atacağını öngördü.



Geçmişte Ron Artest ve Metta World Peace olarak da bilinen Sandiford-Artest, Spurs'ün yükselen yıldızı Wembanyama'nın gelecekte bir maçta 100 sayı atarak tarihi bir başarıya ulaşacağını iddia etti.



Los Angeles Spectrum SportsNet Live'da konuşan Sandiford-Artest, bu düşüncesini şöyle paylaştı:



"Kariyerinin bir noktasında 100 sayı atacağına inanıyorum. Belki 101 atar. Bence sekizinci sezonunda bu başarıya ulaşacaktır."



Sandiford-Artest, şu anda 19 yaşında olan Wembanyama'nın yıllar içinde fiziğini geliştirip kendisinden daha zayıf rakiplerine karşı üstünlük sağlayacağını düşündüğünü belirtti.



Eski yıldız oyuncu ayrıca, Wembanyama'nın "eski LA Clippers türü takımlarını" hatırlatan bir takımla karşı karşıya olduğu bir senaryoda formunu bulabileceğini ve tarihi 100 sayılık başarıya bu şekilde ulaşabileceğini de sözlerine ekledi.



Mevcut NBA sezonunda Wembanyama, Spurs adına yeteneğini maç başına 30,5 dakikada 19,3 sayı, 10,7 ribaund, 2,5 asist ve 3 blok ortalamaları yakalayarak etkileyici istatistiklerle sergiliyor.





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