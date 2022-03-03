Samsunspor Teknik Direktörü Çapa'nın inancı tam

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ligi ilk 6 içinde bitireceklerine inanıyor:





"Ümidimiz, sezon sonu hep birlikte bu mutluluğu yaşamak"

"Hasan'ın çok haksız eleştirildiğini söylemem gerekiyor"

Spor Toto 1. Lig ekiplerindentakımın play-off hedefi doğrultusunda mutlaka ilk 6 içinde yer alacağını söyledi.Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin boyunun kısalmasıyla çok kritik haftalara girdiklerine işaret etti.Deplasmanda 3-1 mağlup oldukları Bereket Sigorta Ümraniyespor maçından ders çıkardıklarını belirten Çapa,dedi.Oynanan oyundan ve sahadaki mücadeleden memnun olduğunu ancak girdikleri pozisyonları golle neticelendirmeleri gerektiğini vurgulayan Çapa,Çapa, ligde 7 hafta sonra alınan mağlubiyetin camiayı üzdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:Sahalarında oynayacak NasaDoge Menemenspor maçını ve tecrübeli futbolcu Hasan Kılıç'a gelen eleştirileri de değerlendiren Çapa, şunları kaydetti:Öte yandan Samsun ekibi, NasaDoge Menemenspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Çapa yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunanvekatılmadı.