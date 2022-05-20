Samsunspor sezonu galibiyetle tamamladı!

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Samsunspor, deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 4-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 5. dakikada Tomane, 17. dakikada Polat Yaldır, 36. ve 90. dakikalarda Fofana kaydederken, Tuzlaspor'un gollerini 38. ve 78. dakikalarda Ahmet Yazar kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Samsunspor ligi 51, Tuzlaspor ise 49 puanla tamamladı.
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 4-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 5. dakikada Tomane, 17. dakikada Polat Yaldır, 36. ve 90. dakikalarda Fofana kaydederken, Tuzlaspor'un gollerini 38. ve 78. dakikalarda Ahmet Yazar kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Samsunspor ligi 51, Tuzlaspor ise 49 puanla tamamladı.
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