Samsunspor, mobil uygulama ve taraftar kartını tanıttı

Samsunspor Kulübü, taraftarlarının kulüple olan bağını güçlendirmek, aidiyet duygusunu artırmak ve dijitalleşme sürecinde yeni bir dönemi başlatmak amacıyla geliştirdiği Samsunspor Mobil Uygulaması ve Taraftar Kart projesinin tanıtımını yaptı.Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, bu uygulamanın Samsunspor'un geleceği açısından kritik bir adım olduğunu söyledi.Projeye katkı sunan tüm ekibe teşekkür eden Bilen,diye konuştu.Taraftarlara çağrıda bulunan Bilen,ifadelerini kullandı.Samsunspor AŞ E-Ticaret Müdürü Cansu Turgut, uygulama hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:Projenin teknoloji ortağı Global Medya adına konuşan kurucu ortaklar Emre Kurt ve Samet Ocak, Samsunspor'un dijital dünyada öncü bir adım attığını belirtti.