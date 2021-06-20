Samsunspor, Mehmet Altıparmak'tan cevap bekliyor

Yılport Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım ile tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak yaptıkları görüşme sonrası birbirlerine düşünmek için zaman verdi. Samsunspor patronu, deneyimli teknik adamdan olumsuz bir cevap gelmesi durumunda alternatif isimleri hazır bekletiyor.

, Fotoğraf; AA
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Samsunspor, Mehmet Altıparmak'tan cevap bekliyor
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20 Haziran 2021 16:07
Yılport Samsunspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Şu ana kadar bir çok teknik adamla görüşme gerçekleştiren Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, İbrahim Üzülmez, Tolunay Kafkas ve Tamer Tuna gibi isimlerde aradığını bulamadı.

Hedef Halk'tan Ergin Caner Cabbar'ın haberine göre; Son olarak Mehmet Altıparmak ile görüşen Başkan Yıldırım, deneyimli teknik adama şartlarını sundu.

HAZIRDA İSİMLER VAR

Mehmet Altıparmak'ın da Başkan Yıldırım'dan bazı istekleri olduğu ve iki tarafında birbirlerine düşünmek için zaman verdiği öğrenildi. Yıldırım'ın, Altıparmak'ın olumsuz olması halinde, görüşmek için hazırda beklettiği teknik adamlarla masaya oturacağı kaydedildi. Ay sonuna kadar teknik direktör belirsizliğini gidermek isteyen Başkan Yüksel Yıldırım, kriterlerine uygun bir isimle çalışmak istiyor.

 


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