24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
1-0
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
2-0
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Samsunspor'dan sakatlık açıklaması: Tanguy Coulibaly

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'nin yan bağında üçüncü derece yırtık tespit edildi.

Samsunspor, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'nin sakatlığı hakkında açıklama yaptı.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'nin yan bağında üçüncü derece yırtık tespit edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransız sol kanat oyuncusunun Dinamo Kiev karşılaşmasında sol dizinden sakatlandığı belirtildi.

Yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağında üçüncü derece yırtık tespit edilen Coulibaly'nin tedavisine başlandığı kaydedildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
