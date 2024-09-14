Samsunspor'dan hakem tepkisi: 'Görmezden gelindi'

Süper Lig'de Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Samsunspor, maçın ardından hakem kararlarına yönelik tepki paylaşımında bulundu.



Samsunspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz sezon yaşadığımız hakem hatalarının, bugünkü müsabakada da devam ettiği ve tekrarlandığı görülmektedir.



Tartışmaya açık olmayacak kadar bariz penaltı pozisyonları görmezden gelinmiştir. Açık bir şekilde, verilen ve verilmeyen hatalı kararlar sonucunda takımımız ve teknik ekibimizin tüm çabaları boşa gitmiştir.



Geçtiğimiz sezonda yaptığımız çağrıyı yineliyor; temiz, adil ve eşit futbolu, tüm takımlar için ayrım yapmaksızın talep ediyoruz. Kulübümüz, bundan sonraki müsabakalarda da benzer konuların takipçisi olacaktır."





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