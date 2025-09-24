24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
0-134'
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Samsunspor'da hedef Ndiaye'yi UEFA kadrosuna eklemek!

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Cherif Ndiaye'yi Konferans Ligi'ne kayıt ettirmek istediklerini söyledi.

calendar 24 Eylül 2025 13:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor'da hedef Ndiaye'yi UEFA kadrosuna eklemek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6'ıncı maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı.

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'da, Avrupa listesinde bulunan Ebrima Ceesay'nin sakatlığı sonrası yeni transfer Cherif Ndiaye'nin kadroya dahil edilip edilemeyeceği konusunda UEFA'dan bilgi talep edildi. Konu hakkında DHA'ya özel açıklamada bulunan Başkan Vekili Bilen, "Ndiaye, takıma yeni katılmış olmasına rağmen hem tecrübesi hem de oyun yapısıyla bize ciddi katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Bu nedenle süreci yakından takip ediyoruz. UEFA'dan gelecek cevaba göre gerekli adımları hızlıca atacağız" diye konuştu.

'AVRUPA'DA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İÇİN DOĞRU HAMLELER YAPMALIYIZ'

UEFA'dan gelen bildiriye göre resmi başvuru ile Cherif Ndiaye'yi Avrupa müsabakalarında oynatmak istediklerini belirten Bilen, "UEFA Konferans Ligi için bildirdiğimiz kadroda bulunan Ebrima Ceesay'nin sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılarak, Cherif Ndiaye'nin kadroya eklenmesi için UEFA'ya durumu bildirdik. Eğer UEFA onay verirse resmi başvuru yapacağız. Bizim için önemli olan kulübümüzün menfaatlerini korumak ve mevcut kadromuzun gücünü en iyi şekilde sahaya yansıtabilmek. Bizim arzumuz, Avrupa'da yolumuza en güçlü şekilde devam edebilmek ve teknik heyetimizin elini güçlendirmek. Taraftarımızın da bu konuda beklentisi yüksek, biz de onların desteğini arkamıza alarak doğru hamleleri yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.