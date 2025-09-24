Samsunspor'da hedef Ndiaye'yi UEFA kadrosuna eklemek!

UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6'ıncı maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı.UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'da, Avrupa listesinde bulunan Ebrima Ceesay'nin sakatlığı sonrası yeni transfer Cherif Ndiaye'nin kadroya dahil edilip edilemeyeceği konusunda UEFA'dan bilgi talep edildi. Konu hakkında DHA'ya özel açıklamada bulunan Başkan Vekili Bilen,diye konuştu.UEFA'dan gelen bildiriye göre resmi başvuru ile Cherif Ndiaye'yi Avrupa müsabakalarında oynatmak istediklerini belirten Bilen,ifadelerini kullandı.