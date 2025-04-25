Samsunspor'da Galatasaray krizi: Emre Kılınç sahayı terk etti

Samsunsporlu bir taraftarın "Kalbiyle aklı çelişen varsa Allah'la kendi arasındadır" demesi üzerine Emre Kılınç sahayı terk etti.

, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'da Galatasaray krizi: Emre Kılınç sahayı terk etti
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25 Nisan 2025 11:50
Süper Lig'de sezona bomba bir giriş yapan Samsunspor son 5 haftadır galip gelemiyor. Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaçırma ihtimali bulunan kırmızı-beyazlılarda taraftarlar tesisleri ziyaret etti.

Antrenman sırasında sahaya gelen taraftarlar arasında bir kişinin takıma yaptığı konuşma ve sonrasında yaşananlar ortalığı karıştırdı.

Yapılan konuşma şu şekilde: "Bizi buraya kadar getiren, sizin verdiğiniz mücadele. Önümüzde oynamamız gereken sadece 5 maç kaldı. Sizlerden isteğimiz şu: Son zamanlarda kötü skorlar aldık, evet, futbolun içinde olan şeyler bu. Arada kalbiyle aklı çelişen varsa Allah'la kendi arasındadır. Kendi vicdanına kalan bir şeydir."

EMRE KILINÇ SAHAYI TERK ETTİ

Bu sözleri duyan Emre Kılınç, arkasını dönerek sahayı terk etti.

GALATASARAY MAÇLARINDAKİ PERFORMANSI ELEŞTİRİLMİŞTİ

Samsunspor öncesi Galatasaray forması giyen Emre Kılınç eski takıma karşı oynadığı maçlarda gösterdiği performans eleştiri konusu olmuştu.

Kaynak: (Halktv)



 
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