Şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarında bir kez daha değişikliğe gitti.'nin 3.00 olan oranı, Ankaragücü galibiyetinin ardındanolarak değiştirildi.'ın şampiyonluk için 3.50 olan oranı, Kayserispor mağlubiyeti sonrasıolarak güncellendi.'ınolan oranı Trabzonspor beraberliği sonrası değişmedi ve aynı kaldı.'un daha önce 5.00 olarak açıklanan şampiyonluk oranı,olarak revize edildi.'in şampiyon olmasınıoran verilirken,'un oranıolarak duyuruldu.