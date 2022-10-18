Şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Şampiyonluk oranları güncellendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ekim 2022 14:04
Süper Lig'de 10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarında bir kez daha değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'nin 3.00 olan oranı, Ankaragücü galibiyetinin ardından 2.85 olarak değiştirildi.

Galatasaray'ın şampiyonluk için 3.50 olan oranı, Kayserispor mağlubiyeti sonrası 4.10 olarak güncellendi.

Beşiktaş'ın 4.25 olan oranı Trabzonspor beraberliği sonrası değişmedi ve aynı kaldı.

Trabzonspor'un daha önce 5.00 olarak açıklanan şampiyonluk oranı, 4.50 olarak revize edildi.

Başakşehir'in şampiyon olmasını 8.00 oran verilirken, Adana Demirspor'un oranı 20.00 olarak duyuruldu.

TIKLA; ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDAA'DA OYNA!



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ