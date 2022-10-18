Şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarında bir kez daha değişikliğe gitti.
Fenerbahçe'nin 3.00 olan oranı, Ankaragücü galibiyetinin ardından 2.85 olarak değiştirildi.
Galatasaray'ın şampiyonluk için 3.50 olan oranı, Kayserispor mağlubiyeti sonrası 4.10 olarak güncellendi.
Beşiktaş'ın 4.25 olan oranı Trabzonspor beraberliği sonrası değişmedi ve aynı kaldı.
Trabzonspor'un daha önce 5.00 olarak açıklanan şampiyonluk oranı, 4.50 olarak revize edildi.
Başakşehir'in şampiyon olmasını 8.00 oran verilirken, Adana Demirspor'un oranı 20.00 olarak duyuruldu.
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Fenerbahçe'nin 3.00 olan oranı, Ankaragücü galibiyetinin ardından 2.85 olarak değiştirildi.
Galatasaray'ın şampiyonluk için 3.50 olan oranı, Kayserispor mağlubiyeti sonrası 4.10 olarak güncellendi.
Beşiktaş'ın 4.25 olan oranı Trabzonspor beraberliği sonrası değişmedi ve aynı kaldı.
Trabzonspor'un daha önce 5.00 olarak açıklanan şampiyonluk oranı, 4.50 olarak revize edildi.
Başakşehir'in şampiyon olmasını 8.00 oran verilirken, Adana Demirspor'un oranı 20.00 olarak duyuruldu.
TIKLA; ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDAA'DA OYNA!
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