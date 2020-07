ALTYAPIDAN YETİŞTİ, ŞAMPİYONLUK MAÇINDA ATTI

OKAN BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

AZUBUIKE KADRODA YER ALMADI

DEV EKRANDA MAÇ İZLETİLDİ

KADINA ŞİDDETE TEPKİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir tarihindeki ilk şampiyonluğu kazandı ve Süper Lig'deki 6. şampiyon oldu.Trabzonspor'un Konyaspor'a 4-3 mağlup olmasının ardından Başakşehir şampiyonluğu garantiledi.Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında evinde Kayserispor'u konuk etti. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Başakşehir, son 4 maçının 3'ünü kazanarak şampiyonluğa ulaştı.Başakşehir'e galibiyeti getiren gol, takımın altyapısından yetişen Mahmut Tekdemir ile 19. dakikada geldi. Öte yandan Edin Visca, 36. dakikada kazanılan penaltıda kaleci Lung'u geçemedi.Bu sonuçla Başakşehir puanını 69 yaparken, Kayserispor ise 32 puanda kaldı. Ligin son haftasında şampiyon Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Kayserispor evinde Trabzonspor'u konuk edecek.Turuncu-lacivertlileren geçen hafta 4-3 kaybettiği İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde forma giyen Mehmet Topal ve Danijel Aleksic'i yedek kulübesine çeken Buruk, bu iki ismin yerine Mahmut Tekdemir ve Eljero Elia'yı ilk 11'de sahaya sürdü.Okan Buruk, şampiyonluk yolundaki mücadelede takımını Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Elia ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya sürdü.Medipol Başakşehir'de Kayserispor karşılaşması öncesinde sakatlığı süren Okechukwu Azubuike kadroda yer almadı.Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise, Volkan Babacan, Mehmet Topal, Fredrik Gulbrandsen, Aziz Eraltay, Carlos Ponck, Uğur Uçar, Berkay Özcan, Robinho, Gökhan İnler ve Danijel Aleksic yer aldı.Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki kritik mücadelesini, turuncu-lacivertli taraftarlar stat önündeki otoparka kurulan dev ekrandan takip etti.Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği organizasyona turuncu-lacivertli taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları üzerinde, "Kadına şiddete dur de!" yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.Tribünde de aynı sözün yer aldığı bir pankart yer aldı.14. dakikada Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada savunmadan seken top, sağ çaprazdaki Crivelli'de kaldı. Bu futbolcunun çıkardığı topu ceza sahasında kontrol eden Elia'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.16. dakikada Epureanu'nun hatalı pasında araya giren Kravets'in ceza sahasının sağ çaprazında, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden yaptığı vuruşta top uzak kale direğinin dibinden auta gitti.19. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Elia'nın pasıyla penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Mahmut Tekdemir'in vuruşunda, savunmada Sapunaru'ya da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-031. dakikada Hasan Hüseyin'in ceza yayının gerisinde kullandığı serbest vuruşta top kaleci Mert Günok'ta kaldı.33. dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Medipol Başakşehirli futbolcular, Sapunaru'nun topa elle müdahale ettiğini ileri sürerek penaltı itirazında bulundu. Video Yardıcı Hakem (VAR) odasıyla yaptığı görüşmenin ardından saha kenarına gelerek pozisyonu monitörden izleyen hakem Ali Şansalan, Sapunaru'nun topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı kararı verdi.36. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Lung sağına gelen topu çıkartarak gole izin vermedi.54. dakikada soldan kullanılan korner atışında savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Demba Ba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.73. dakikada Sapunaru'nun sağ çaprazdan şutunda yerden şutunda kaleci Mert Günok yatarak topa sahip oldu.80. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Lung topu çıkardı.90+2. dakikada sağdan ceza sahasına giren Robinho'nun yerden pasında, kale sahası ödünde Demba Ba'nın topuğuyla yaptığı vuruşta kaleci Lung topu uzaklaştırarak golü engelledi.90+3. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Henrique'nin sert şutunda kaleci Mert Günok, topu üstten kornere çeldi.Başakşehir Fatih TerimAli Şansalan, Kerem Ersoy, Serkan OkMert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca (Dk. 84 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir (Dk. 89 Robinho), İrfan Can Kahveci (Dk. 88 Gökhan İnler), Elia (Dk. 56 Aleksic), Crivelli (Dk. 84 Mehmet Topal), Demba BaLung, Lopes, Rienstra, Sapunaru, Yasir Subaşı (Dk. 82 Situm), Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş (Dk. 59 Enver Cenk Şahin), Djedje, Campanharo, Henrique, KravetsDk. 19 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)Dk. 30 Epureanu, Dk. 53 Elia (Medipol Başakşehir)