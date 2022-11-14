Sampaoli'den Nelsson'a yeşil ışık!

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, bu kez Victor Nelsson'un peşinde.



İspanyol basınında yer alan habere göre, kulübün sportif direktörü Monchi'nin bir süredir takip ettiği Danimarkalı savunma oyuncusu için teknik direktör Jorge Sampaoli'den de onay geldiği aktarıldı.



Arjantinli teknik direktörün, 24 yaşındaki futbolcuyu son dönemde yakından takip ettiği ve transferine yeşil ışık yaktığı kaydedildi.



Nelsson'un da İspanyol ekibine sıcak baktığı ifade edildi.



SÖZLEŞMESİNDE İYİLEŞTİRME YAPILDI



Galatasaray, kısa süre önce Nellson'un sözleşmesinde iyileştirmeye gitmiş ve yıllık ücretini 1.3 milyon euro'ya çıkarmıştı.



Danimarkalı savunma oyuncusunun sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.



2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR



Galatasaray'ın, 2021 yazından Kopenhag'tan kadrosuna kattığı Nelsson'un sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





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