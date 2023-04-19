Samet Akaydın'ın hatası, Jorge Jesus'u üzdü

Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın Başakşehir maçındaki hatalı pası gole sebep oldu. Jorge Jesus gol sonrası üzüntü yaşadı.

Haber; Sporx.com
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Samet Akaydın'ın hatası, Jorge Jesus'u üzdü
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19 Nisan 2023 21:14
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta Samet Akaydın büyük bir hata yaptı.

Maçın 30. dakikasında Samet Akaydın geri pasında topu kaleci İrfan Can Eğribayat'a göndermek istedi. Ancak kısa düşen pası Başakşehir'den Aleksic kaptı.

Aleksic bu hatayı değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve Başakşehir'i öne geçirdi.

Jorge Jesus, Samet Akaydın'ın hatalı pası ve yenilen gol sonrasında üzüntü yaşadı.

Öte yandan genç futbolcu Arda Güler, Samet Akaydın'ı teselli etti.

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