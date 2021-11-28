Samandıra'da Vitor Pereira - Mesut Özil zirvesi

Vitor Pereira, Göztepe maçı öncesinde Mesut Özil ile 1.5 saat özel olarak görüştü. Galatasaray maçı sonrası gözdesi olan yıldız isme duyduğu güveni yineledi.

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Samandıra'da Vitor Pereira - Mesut Özil zirvesi
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28 Kasım 2021 12:49
Mesut Özil
Mesut Özil
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Pereira ile Mesut Özil arasındaki buzlar G.Saray ile oynanan derbi sonrasında eridi... Sarı- Lacivertliler'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Galatasaray maçındaki performansı ve attığı gol ile Portekizli çalıştırıcının da ön yargısını kırmış oldu. Pereira bir anlamda ona zeytin dalını uzattı.

"MAKSİMUMUNU VERMELİSİN"

Pereira'nın Mesut Özil ile önceki gün 1.5 saat özel olarak görüştüğü ve bu görüşmede, "Ligin geri kalan bölümünde senden maksimum şekilde faydalanmak istiyorum" dediği öğrenildi..

MESUT ÖZİL'İN MORALİ ZİRVE YAPTI

Mesut Özil'in hocasının söylediği sözler sonrasında moralinin daha da yükseldiği belirtildi. Bu arada teknik direktör Vitor Pereira, hafif sakatlığı bulunan Mesut Özil'in Göztepe maçına sorunsuz hazır olması için direktif verdi. 

 


 


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