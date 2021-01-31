Sam Allardyce'dan Mbaye Diagne yorumu

West Bromwich teknik direktörü Sam Allardyce, Galatasaray'dan gelen ve ilk maçında katkı sağlayan forvet oyuncusu Diagne hakkında konuştu.Mbaye Diagne, takıma katıldıktan bir gün sonra Fulham karşısında 2. yarıda maça dahil oldu ve sadece 2 dakika içinde asist yaptı.Tecrübeli teknik adam Allardyce, 29 yaşındaki forvet için; "" dedi.Galatasaray'da eleştiri konusu olan Diagne, Sarı-Kırmızılılar ile bu sezon çıktığı 19 resmi maçta 11 gol atmıştı.