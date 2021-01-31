Sam Allardyce'dan Mbaye Diagne yorumu

West Bromwich teknik direktörü Sam Allardyce, Galatasaray'dan gelen ve ilk maçında katkı sağlayan forvet oyuncusu Diagne hakkında konuştu.
Mbaye Diagne, takıma katıldıktan bir gün sonra Fulham karşısında 2. yarıda maça dahil oldu ve sadece 2 dakika içinde asist yaptı.
"SAÇINI MAVİ-BEYAZ BOYA DEDİM"
Tecrübeli teknik adam Allardyce, 29 yaşındaki forvet için; "Geçtiğimiz akşam saat 8'de gelmişti ve bana birkaç emoji içeren bir mesaj attı. Ona saçını mavi ve beyaza boyamasını söyledim çünkü renkleri biraz seviyor! Galatasaray ve o, buraya gelip bizim savaşımıza katılması için anlaştılar. Bu noktada herhangi bir oyuncu için böyle bir karar almak kolay değildir. Ona büyük saygım var ve katkısına müteşşekkirim." dedi.
Galatasaray'da eleştiri konusu olan Diagne, Sarı-Kırmızılılar ile bu sezon çıktığı 19 resmi maçta 11 gol atmıştı.
Mbaye Diagne, takıma katıldıktan bir gün sonra Fulham karşısında 2. yarıda maça dahil oldu ve sadece 2 dakika içinde asist yaptı.
"SAÇINI MAVİ-BEYAZ BOYA DEDİM"
Tecrübeli teknik adam Allardyce, 29 yaşındaki forvet için; "Geçtiğimiz akşam saat 8'de gelmişti ve bana birkaç emoji içeren bir mesaj attı. Ona saçını mavi ve beyaza boyamasını söyledim çünkü renkleri biraz seviyor! Galatasaray ve o, buraya gelip bizim savaşımıza katılması için anlaştılar. Bu noktada herhangi bir oyuncu için böyle bir karar almak kolay değildir. Ona büyük saygım var ve katkısına müteşşekkirim." dedi.
Galatasaray'da eleştiri konusu olan Diagne, Sarı-Kırmızılılar ile bu sezon çıktığı 19 resmi maçta 11 gol atmıştı.