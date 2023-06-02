Sam Allardyce'ın Leeds görevi 4 maçta bitti

İngiltere Premier Lig'den düşen Leeds United, sezonun son 4 maçı öncesinde teknik direktörlük görevine getirilen Sam Allardyce ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiği ifade edildi.



Leeds United'da Javi Gracia'nın yerine sezonun son 4 haftasında teknik direktörlük görevine getirilen 68 yaşındaki İngiliz teknik direktör Allardyce, takımın Premier Lig'den düşmesini engelleyemedi.



İngiltere Milli Takımı'nı 2016'da çalıştıran Allardyce, kulüp kariyerinde Leeds United dışında Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Crystal Palace, Everton, West Bromwich Albion gibi birçok kulüpte görev yaptı.





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