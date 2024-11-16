Salih Uçan hırs yaptı!

Sadece iki haftada liderle arasındaki puan farkı 10'a çıkan Beşiktaş'ta radikal değişiklikler gündemde.
HASRET BİTECEK
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, millî maçlar sebebiyle lige verilen arada eksikleri analiz etmekle uğraşıyor. Takımın hücumda daha fazla çeşitliliğe sahip olmasını isteyen Hollandalı teknik adam, çareyi sezon başından bu yana kulübede beklettiği isimde buldu: Salih Uçan... Beşiktaş'ta dördüncü sezonunu yaşayan 30 yaşındaki oyuncunun ilk 11 hasreti bitecek gibi görünüyor.
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki yıldızı Salih Uçan bu sezon sadece dört maçta ve oyunun son bölümlerinde şans buldu. Çıktığı maçlarda uzatmalarla birlikte toplam 30 dakika sahada kaldı.
ÖRNEK FUTBOLCU
Golsüz beraberlikle sonuçlanan Başakşehir maçında oyuna 86. dakikada giren ve uzatmalarla birlikte sadece 8 dakika süre alan tecrübeli yıldız, buna rağmen takımın hücumdaki en etkili ismi olarak gözüktü. Joao Mario'da çok ısrar etmesine rağmen Portekizli yıldızdan istediği verimi alamayan Van Bronckhorst, formayı millî futbolcuya vermeyi planlıyor. Salih, ayrıca çok az süre bulmasına rağmen sezon başından bu yana idmanlardaki temposunun yüksek olmasıyla ve takım içindeki pozitif tavırlarıyla da takdir topluyor.
HASRET BİTECEK
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, millî maçlar sebebiyle lige verilen arada eksikleri analiz etmekle uğraşıyor. Takımın hücumda daha fazla çeşitliliğe sahip olmasını isteyen Hollandalı teknik adam, çareyi sezon başından bu yana kulübede beklettiği isimde buldu: Salih Uçan... Beşiktaş'ta dördüncü sezonunu yaşayan 30 yaşındaki oyuncunun ilk 11 hasreti bitecek gibi görünüyor.
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki yıldızı Salih Uçan bu sezon sadece dört maçta ve oyunun son bölümlerinde şans buldu. Çıktığı maçlarda uzatmalarla birlikte toplam 30 dakika sahada kaldı.
ÖRNEK FUTBOLCU
Golsüz beraberlikle sonuçlanan Başakşehir maçında oyuna 86. dakikada giren ve uzatmalarla birlikte sadece 8 dakika süre alan tecrübeli yıldız, buna rağmen takımın hücumdaki en etkili ismi olarak gözüktü. Joao Mario'da çok ısrar etmesine rağmen Portekizli yıldızdan istediği verimi alamayan Van Bronckhorst, formayı millî futbolcuya vermeyi planlıyor. Salih, ayrıca çok az süre bulmasına rağmen sezon başından bu yana idmanlardaki temposunun yüksek olmasıyla ve takım içindeki pozitif tavırlarıyla da takdir topluyor.