Salih Uçan, Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'tan Salih Uçan'ın transferini açıkladı.

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Salih Uçan, Başakşehir'de
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28 Ocak 2022 10:03
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'tan Salih Uçan transferini açıkladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada Salih'in sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Salih Uçan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

Başakşehir'in ardından Beşiktaş da Salih Uçan için bir açıklama paylaştı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir'e geçici transfer olmuştur.

Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." 

 
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