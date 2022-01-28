Salih Uçan, Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'tan Salih Uçan transferini açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada Salih'in sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Salih Uçan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI
Başakşehir'in ardından Beşiktaş da Salih Uçan için bir açıklama paylaştı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir'e geçici transfer olmuştur.
Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada Salih'in sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Salih Uçan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI
Başakşehir'in ardından Beşiktaş da Salih Uçan için bir açıklama paylaştı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir'e geçici transfer olmuştur.
Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."