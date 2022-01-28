Salih Uçan, Başakşehir'de

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'tan Salih Uçan transferini açıkladı.İstanbul ekibinden yapılan açıklamada Salih'in sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı."Kulübümüz, Beşiktaş forması giyen başarılı futbolcu Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar kiraladı.Salih Uçan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."Başakşehir'in ardından Beşiktaş da Salih Uçan için bir açıklama paylaştı."Profesyonel futbolcularımızdan Salih Uçan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar M. Başakşehir'e geçici transfer olmuştur.Salih Uçan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."